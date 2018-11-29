كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 08:54 مساءً - سامح عبدالحميد: لا شرع ولا قانون يجيز للزوجة معرفة راتب الزوج
معتز عوض
قال الشيخ سامح عبدالحميد، أحد شيوخ السلفية، إنه لا الشرع ولا القانون يجيز للزوجة معرفة راتب زوجها، حيث أن الزوج مجبر شرعًا على الانفاق على أسرته.
وأشار "عبدالحميد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن العُرف يحتم على الزوجة العاملة أن تنفق جزء من راتبها على البيت، وتوفر الباقي لها، مضيفا: "إذا كانت المرأة عاقلة تكون وزير مالية منزلها".
وأضاف أنه لو حال الزوج متيسر، ويستطع الانفاق وحده على المنزل، يفضل أن يترك راتب زوجته لها، ولكن له حاله متواضع يجب أن تشاركه زوجته في المصروفات.
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