كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 08:54 مساءً - "فتاة التروسيكل" تكشف تفاصيل لقائها مع السيسي.. وتؤكد: "حنين ومتواضع"

معتز عوض

كشفت مروة جهلان، المعروفة باسم فتاة التروسيكل، تفاصيل لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلة: "ربنا كرمني وقابلته الحمد لله، كان نفسي أقابله من زمان، وقابلني أحسن مقابلة، وحكيت له عن شغلي واتبسط مني"، متابعة: "السيسي هو إللي علمني الصبر وهو إللي علمني الشغل، والشغل مش عيب وهفضل أشتغل طول عمري".

وأضافت "جهلان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان" مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى لها شقة، ووعدها بتكريمها في مؤتمر الشباب المقبل، ووعدها بتجهيزها وإقامة حفل زفاف لها عند زواجها.

واستكملت: "ماحدش مصدق إني قابلت الرئيس السيسي، وأهل البلد كلهم فرحوا، والسيسي وصلني لحد العربية بنفسه، وكلامه حنين ومتواضع".

في حين عبر أحمد جهلان، والد مروة، عن فرحه الشديدة باستقبال الرئيس السيسي لهم، قائلًا: "مبسوطين جدًا ويعلم ربنا، إحنا ناس غلابة وأنا طول عمري بشتغل عند الناس وبنتي ساعدتني".