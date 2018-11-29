تقدم حفل ختام "القاهرة السينمائي".. 9 معلومات عن الإعلامية جاسمين طه

تبدأ فعاليات ختام مهرجان القاهرة السينمائي، لدورته الأربعون في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، من المقرر أن تأتي الكلمة الافتتاحية للإعلامية جاسمين طه، لتقدم محمد حفظي، رئيس المهرجان القاهرة في هذه الدورة، وتقدم بعد ذلك لجنة التحكيم الخاصة بجوائز الـ"un".

ومن ثم تقدم لجنة التحكيم الخاصة بجوائز الأفلام القصيرة، ثم الجوائز الخاصة بنقاد الأسبوع، وجائزة أفضل إعلان تشويقي للأفلام.

وتقدم جاسمين طه، أيضًا الجوائز الخاصة بجائزة نجيب محفظوظ الخاصة بأحسن سيناريو.

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن مقدمة الحفل:

نجلة العميد طه زكي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأسبق.

تزوجت من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق في الصف الثاني الجامعي.

حصلت على ماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية.

بدأت حياتها المهنية كمراسلة، في التليفزيون المصري ثم مساعدة مخرج، ثم مقدمة برامج.

شاركت في تقديم برنامج "البيت بيتك"، و"ليالي الأوبرا"، و "صباح الخير يا مصر"، و"هن"، و"نادي السينما"، و"ويك إيند".

قدمت مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني.

شاركت الإعلامية جاسمين طه في تقديم أكثر من مهرجان، عام 2015، أبرزهم مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

في 2016، قدمت حفلي افتتاح وختام المهرجان.

انضمت جاسمين طه في يناير 2017 لقناة DMC لتشارك في تقديم برنامج "السفيرة عزيزة".

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