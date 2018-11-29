بـ"جامبسبوت" نبيتي.. إطلالة سما المصري في حفل ختام "القاهرة السينمائي"

نشرت الفنانة سما المصري صورة جديدة لها خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبال الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سما مرتدية "جامبسوت" باللون النبيتي، أبرزت مفاتنها، مع تسريحة شعر مرفوعة، ومكياج هادئ، وعلقت على الإطلالة، قائلة: "من ختام مهرجان القاهره السينمائي ولوك جديد.. إيه رأيكم؟".
وكانت سما أثارت الجدل بحفل افتتاح المهرجان بعد ظهورها بزي فرعوني.
وتختتم الدورة الـ40 من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.
وتوزع اليوم جوائز المسابقات الأربعة وهي: المسابقة الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، وسينما الغد، بالإضافة لجائزة أحسن فيلم عربي التي أضافها المهرجان لنسخته الجديدة، والتي تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار أمريكي.
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