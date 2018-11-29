نصائح لتنظيف عدسات النظارة دون خدشها

حذرت جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية، من مسح عدسات النظارة الطبية بالملابس أو بمنشفة لتنظيفها، مما يتسبب في ظهور خدوش على سطح النظارة.

وللحفاظ على عدسات النظارة من التلف نصح موقع "بولد سكاى"، استعمال منظف ذي أس هيدروجيني pH محايد، لا يحتوي على الدهون، لإزالة الأوساخ.

وتجفف العدسات بعدها بمنشفة خالية من الوبر، ثم وضعها في حافظتها لمنع تراكم الغبار عليها.

​