أمريكي يقتل رضيعة بسبب "تغيير الحفاضات"

يواجه رجل من ولاية فلوريدا، يُدعى أرتيم آيديلمان، تهمة قتل طفلته الرضيعة، 7 شهور، بعدما أقدم على ضربها بالقوة، لرفضه تغير حفاضتها.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الشاب ليس أبوها الفعلي، ولكنه تبناها، ويعتني بها دائمًا، لكنه لم يُفضل تغير حفاضتها، مما دفعها للبكاء، ليقدم على الفور بضربها بقوة، وتركها مصابة بكسور في الدماغ والأضلاع، كما قام بالضغط على بطنها.

وزعم الأب في البداية، أنه وجد الطفلة ميتة في سريرها بعد أن تركها للنوم وإنه تفاجأ بأنها لا تتنفس أو تستجيب، ولكن عقب الفحوصات وتحريات الشرطة، توصلت إلى أن الأخير ضرب الطفلة على رأسها وعصرها من الوسط، ما تسبب في فقدانها للوعي، حتى ودعت الحياة، وسجن الأب على ذمة القضية.

​