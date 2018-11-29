كايلي جينر الأكثر تأثيرًا في عالم الأناقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف محرك البحث الشهير في عالم الموضة والأزياء Lyst عن تقريره الذي يبرز من خلاله أهم الصيحات، والاتجاهات والشخصيات المؤثرة التي شهدها عام 2018 باستخدام تركيبة من بيانات المبيعات، ومواقع التواصل وعمليات البحث، وأظهر التقرير أن النجمة الأمريكية كايلي جينر هي النجمة الأكثر تأثيراً في عالم الأناقة.

وجاء في التقرير "كايلي كانت سبباً في أكثر من مليوني عملية بحث هذا العام، وشملت عمليات البحث هذه قطع ارتدتها كايلي منها بدل رياضية من أديداس، نظارات شمس من ديور، ملابس داخلية من فيكتوريا سيكريت وفساتين قصيرة من ألكسندر وانغ".

وتابع التقرير "ويكفي معرفة أن الفستان الوردي القصير الذي ظهرت به كايلي في حفل عيد ميلادها أدى لزيادة عمليات البحث عن "فستان وردي قصير" بنسبة 107 % خلال ال 48 ساعة التالية". وحلَّت في المرتبة الثانية أخت كايلي غير الشقيقة، كيم كارداشيان، بفضل تألقها بشورتات الدراجات، ملابس السباحة المشعة وبكيني السيور الذي كان يحظي بشهرة واسعة في تسعينات القرن الماضي.

وحلَّت في المرتبة الثالثة دوقة ساسكس، ميغان ماركل، حيث أظهر تقرير Lyst أن زفافها الملكي تسبب بالفعل في زيادة عمليات البحث عن ملابس جيفنشي وستيلا مكارتني، حيث ورد في التقرير "عندما تظهر ميغان بملابس من علامة ما، فإن تلك العلامة تشهد زيادة بأكثر من 200 % في البحث عن منتجاتها خلال الأسبوع التالي".