الجلد يُسيطر على مُوضة الفساتين الشتوية.. شاهدي أبرز التصاميم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين مختلف الخامات وأنواع الأقمشة، يعد الجلد هو البطل الرئيسي لأزياء الشتاء، وخاصة ذلك الجاكيت الجلدي الجذاب الذي يضفي لمسة عصرية إلى الإطلالة.

وبالإضافة إلى الجاكيت والبنطلون، يسيطر الجلد على موضة الفساتين في شتاء هذا العام، ومن خلال مجلة "هو وات وير" نقدم لكِ أبرز التصاميم:

أبيض مع أسود

يشكل الأبيض مع الأسود مزيجًا كلاسيكيًا يضفي لمسة عصرية وجذابة للإطلالة، وهذا الشتاء لا تترددي في اختيار فستان جلدي بذلك اللون.

إطلالة مونوكروم عصرية

جربي اختيار إطلالة المونوكروم لفستانك الجلدي، ويمكنك اختيار اللون المفضل لديكِ سواء دافئ وداكن مثل الأسود والنبيذي أو زاهي مثل الأصفر.

نقشة جلد الثعبان

من بين مختلف النقشات الرائجة مثل جلد النمر والورود الناعمة، تعد نقشة جلد الثعبان هي المسيطرة أكثر على موضة الفستان الجلدي لشتاء هذا العام.

فستان ذو تصميم" بينلوبي"

يتميز هذا التصميم بصف ازرار غير مستقيم ينتهي بشق في منتصف الفستان، وذلك التصميم رائج الآن.

تصميم Bodycon جذاب





تصميم جذاب يمكنك ارتداءه بعدة طرق، سواء كفستان طويل أو مع سترة ذات رقبة طويلة وجوارب ضيقة مع بوت

ذو كشاكش للمسة رقيقة

ستبدين في غاية الجاذبية والرقة عند ارتداء فستان جلدي ذو كشاكش، فلا تترددي في اختياره.

فستان قميص مميز

بالإضافة إلى مختلف تصاميم الفساتين، يسيطر الجلد أيضًا على موضة الفستان القميص هذا الشتاء.

فستان ايه لاين أنيق

تصميم ذكي يمكنك ارتداءه بعدة طرق حيث يمكنك اختياره وحده ليكون بطل إطلالتك أو تنسيقه مع معطف طويل وبوت مثلًا.

2 في 1

وبالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه من تصاميم مميزة من الفستان الجلدي، ينضم إلى القائمة المعطف الذي يمكنك تحويله إلى فستان، وأبرز ما يميزه هو الحزام.