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نباتات تُساعدكِ على تحسين مزاجكِ.. لا تفوتي زراعتها في منزلكِ!

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إسراء عادل 0 0

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمنح النباتات بما تحتويه من أشجار وورود الشعور بالسعادة والراحة النفسية، وتحسين الحالة المزاجية أثناء زرعها في الحديقة، أو تزيينها داخل المنزل.

وفي هذا السياق نقدم لكِ أبرز تلك النباتات التي تساعد في تحسين الحالة المزاجية.

الريحان

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يساعد نبات الريحان في تحسين المزاج لاحتوائه علي اللينالول وهو مركب يساهم في إعطائه رائحة جذابة.

اللبلاب

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يساعد اللبلاب على تنقية الهواء بشكل طبيعي مما يعمل على استنشاق هواء صحي ونقي ويساعد في تحسين المزاج.

نبات إبرة الراعي

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يتميز هذا النبات بألوانه الغنية والمبهجة وله رائحة رائعة تشبه الورود ويعمل هذا النبات على تعزيز راحه البال.

اللافندر

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تعمل رائحة نبات اللافندر على تخفيف مشاعر التوتر والقلق كما أنها تساعد على الاسترخاء.

السرخس الأخضر

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يعمل هذا النبات على تنقيه الهواء مثل نبات اللبلاب، كما يقضي علي السموم الموجودة بالجو، وبالتالي يؤدي للشعور براحه البال.

الورود

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تعمل الورود على الشعور بالراحة والبهجة، بالإضافة إلى شكلها الجمالي ورائحتها المميزة.

زئبق السلام

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يعمل هذا النبات على إزالة العفن من الهواء كما يعمل كمنظف عضوي للهواء.

الأوركيد

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يعمل الأوركيد بلونه الساحر على تعزيز الحالة المزاجية، ويمكن استخدامه في الغرف لزيادة الطاقة الإيجابية.

الروزماري

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يعمل الروزماري على الإحساس بالسلام الداخلي والراحة ويتميز برائحته الجذابة.

زنبق الوادي

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يتميز هذا للنبات برائحته الرائعة ويعمل على تحسين الحالة المزاجية.

البازلاء المحلاة

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يرتبط وجود هذه الزهور بتذكر الذكريات المبهجة في حياه الإنسان، ومن ثم الإحساس بالفرحة والسعادة.

 

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