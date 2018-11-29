كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 06:21 مساءً - مواعيد مباريات المنتخب المصري في تصفيات مونديال السلة

منتخب مصر للسلة

يخوض منتخب مصر للرجال لكرة السلة مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامتها بالصين 2019، وتقام مباريات هذه المرحلة في لواندا بأنجولا خلال الفترة من 30 نوفبر إلى 2 ديسمبر.

وسيواجه منتخب مصر في المرحلة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة كل من تشاد، تونس والكاميرون.

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته بمواجهة تشاد غدا الجمعه في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، ثم يواجه تونس يوم 1 ديسمبر المقبل في الساعة الرابعة عصرا، ويختتم مبارياته بمواجهة الكاميرون يوم 2 ديسمبر المقبل الرابعة عصرا.

ويتأهل إلى كأس العالم 5 منتخبات من قارة إفريقيا، حيث يضمن المتصدر والوصيف في المجموعتين بطاقات تأهل مباشرة، بينما يصاحبهم الفريق صاحب أفضل مركز ثالث في كلا المجموعتين.