كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 06:21 مساءً - أمريكيون ينجحون في ابتكار طريقة تعالج الصلع

نجح علماء أمريكيون في إعادة إنماء الشعر على الجلد التالف لدى الفئران عن طريق تحريك النشاط المتبادل بين خلايا الجلد التى تشكل جذور الشعر، ما قد يساعد في التوصل لعقاقير أفضل لاستعادة نمو الشعر.

فقد قام العلماء فى جامعة نيويورك بفحص تأثير مسارات الإشارات المتميزة في الجلد المتضرر بين عدد من الفئران فى المختبر بالإضافة إلى التركيز على الخلايا المسماة "بالليف الليفية "التى تفرز الكولاجين – البروتين الهيكلى المسؤول عن الحفاظ على شكل وقوة الجلد والشعر معا .. ثم قام العلماء بتنشيط مسار الإشارات التى تستخدمها الخلايا للتواصل مع بعضها البعض.

وقد لوحظ نمو الشعر فى غضون أربعة أسابيع بعد إصابة الجلد فى جميع الفئران المعالجة ، مع ظهور جذور الشعر بعد تسعة أسابيع.

وقالت الدكتورة "مايومى إيتو"، الأستاذ المساعد وعالمة الأحياء الخلوية في جامعة "نيويورك": "تظهر نتائجنا أن تحفيز الخلايا الليفية عبر مسار إشارات الخلايا، يمكن أن يؤدى إلى نمو الشعر بصورة لم يسبق لها مثيل كما هو الحال فى التئام الجروح .. حتى الآن ، كان من المفترض أنه كجزء من عملية الشفاء ، كان تراكب الكولاجين فى الجلد المتضرر وراء عدم قدرته على إعادة نمو الشعر.

وكشفت أستاذ الأحياء الخلوية فى جامعة نيويورك ، فى سياق النتائج المتوصل إليها ونشرت فى عدد ديسمبر من مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" ، عن أن إعادة نمو الشعر على الجلد التالف هى حاجة غير ملباة في الطب بسبب التشويه الذى يعانى منه الآلاف نتيجة الحروق والإصابات الأخرى .. ومع ذلك، فإن هدفها الأكثر إلحاحًا هو الإشارة إلى البشرة الناضجة للعودة إلى حالتها الجنينية حتى تتمكن من زراعة بصيلات الشعر الجديدة