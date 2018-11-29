كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 06:21 مساءً - الهجرة تتراجع: العدل السعودية لم توقف حكم إعدام المهندس المصري

نفت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قبول وزارة العدل السعودية الطعن المقدم بوقف حكم الإعدام في قضية المهندس المصري على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام وإعادة محاكمته من جديد.

وأشارت وزارة الهجرة في بيان رسمي لها اليوم الخميس، إلى أنها وردت إليها معلومات غير صحيحة عن المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام تفيد بإعادة القضية مما فتح باب الأمل للجميع مؤكدة أن القضية لم يتغير في موقفها شيئا.

وكانت وزارة الهجرة أرسلت منذ ساعات قليلة بيانا تؤكد فيه أن وزارة العدل السعودية قررت قبول الطعن المقدم بوقف حكم الإعدام في قضية المهندس المصري على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام وإعادة فتح قضيته ومحاكمته من جديد.