كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 06:21 مساءً - كائن فضائي أم شيطان؟.. مخلوق بحري يثير ضجة بشكله الغريب

أثار مخلوق بحري حيرة سكان منطقة ساحلية نيوزيلندية بعد العثور عليه على الشاطئ.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، بسبب الشكل الغريب لجسد الكائن المعثور عليه ظن الكثيرون أنه كائن فضائي أو شيطان، وازدادت التكهنات حوله بعد نشر صوره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ظهر الحيوان بساقين وذيل، بالإضافة إلى جناحين وأسنان غريبة على الجسد، وترك الخبراء الذين اطلعوا عليه في حيرة، لذلك طرحت الصور عبر فيس بوك لمن يمكنه التعرف عليه، وهنا رجح الكثيرون أنه السمك المفلطح الذي يحتوى جسده عادة على الغضاريف دون العظام.

