كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 06:21 مساءً - "اتصال" تقود أول اتحاد فيدرالي للمنظمات الاقليمية في قطاع ICT

تأكيدا على دعمها للشركات الاعضاء بكافة محافظات الجمهورية بما يتماشي مع الرؤية العامة للدولة المصرية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أعلنت –اليوم- منظمة اتصال "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات" عن توقيعها لبروتوكولات تعاون وشراكة استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني الاقليمية (اتصال أسيوط، اسيتا بالإسكندرية، دلتا والخاصة بمحافظات الدلتا) بهدف دعم الشركات الأعضاء في هذه المحافظات وتعزيز الانشطة والخدمات المشتركة بما ينعكس علي نمو الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات المصرية المتواجدة في المحافظات.

ومن جهته ،أعرب الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة إتصال عن بالغ سعادته بتمديد هذا التعاون المشترك، مشيرا أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والدعم المقدم من جانبها يستلزم أن يصل هذا الدعم إلي منظمات المجتمع المدني الإقليمية بالمحافظات المصرية وذلك بهدف تفعيل اطر التعاون المشترك ودعم الشركات الاعضاء بهذه المنظمات الإقليمية تحت عنوان " نحو اتحاد بين المنظمات الاربع بقيادة اتصال صاحبة الخبرة الاكبر " بما يحقق أهداف اتصال وأهداف المنظمات الثلاث بالاضافة إلي خدمة أهداف ايتيدا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة التواجد بالاقاليم مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فضلا عن زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومراكز الابتكار بالمحافظات .

وعلى جانب اخر ، أشار عاصم وهبي الأمين العام لاتصال ومسؤول ملف الجمعيات الإقليمية أن هناك تجارب ناجحة بالمحافظات وخاصة المنصورة والتي شهدت تواجد شركات تقوم بتصدير خدماتها لمنطقة الخليج وهو ما يجعلنا نؤكد علي وجود الاساسيات التي تساعدنا في مساعدة الشركات بكافة المحافظات ومواجهة ظاهرة هجرة العقول الي دول اوروبا وعلي رأسهم المانيا .

فيما أكد الأستاذ / ناصر ابراهيم، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال أسيوط علي أهمية الشراكة والتعاون الاستراتيجي مع منظمة اتصال والتي تساهم في تقديم كافة الدعم للشركات الناشئة في صعيد مصر وتقديم الخدمات التدريبية لهذه الشركات بدعم يصل إلي 90% من تكلفة هذا التدريب.

قال الأستاذ/ فيصل الملاح، رئيس جمعية دلتا :"تساعدنا هذه الإتفاقية الاستراتيجية علي تطوير الخدمات المقدمة لكافة الشركات المتواجدة في منطقة الدلتا وتقديم خدمة افضل لاعضائنا للإرتقاء بمستوي المنتجات والحلول المصرية مما يسمح لتلك الشركات بفتح اسواق جديدة ونمو الصناعة بشكل عام والمساهمة في زيادة وتنمية الناتج القومي".

أوضح الملاح تضم منطقة الدلتا مواهب جيدة جدا وهو ما يدفعها إلي الهجرة ومن ثم تساعدنا هذه الاتفاقية علي توفير البيئة المناسبة للاحتفاظ بهؤلاء المطورين وتعظيم الاستفادة منهم مما يسمح بوجود مناطق تكنولوجية في كافة المحافظات وعدم تركيزها فقط علي القاهرة.

وقال الأستاذ/ محمد هنو رئيس جمعية اسيتا – الإسكندرية للبرمجيات وتكنولوجياالمعلومات – إن تمديد اتفاقية التعاون المشترك مع جمعية اتصال يتيح لنا مجموعة من الموارد نستطيع من خلالها ان ننظم العديد من الانشطة الموجهة لتنمية شركات تكنولوجيا المعلومات المتواجدة في الاسكندرية والتي تحتاج كل الدعم لنموها ومواكبة السوق العالمي وتصدير منتجاتها مما ينعكس علي الاقتصاد المصري بشكل عام.