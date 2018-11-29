كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 06:21 مساءً - فينك يا جيري تتفرج علي الدلع .. مصور يبني قرية صغيرة لفئران بحديقته

في الآونة الأخيرة، عثر المصور "سيمون ديل" على عائلة من الفئران تركض حول حديقته، وبدلا من استخدام الفخاخ للقبض عليهم، بنى قرية صغيرة لهم.

قال سيمون إنه كان يلتقط صورا للطيور في الحديقة، ولاحظ شيئا يتحرك على الأرض، وشعر بالسعادة عندما رأى فأرا يلتقط الطعام من الحديقة. وقرر الانتظار لعدة دقائق لعودته مرة أخرى.

وفي تلك المرحلة، قرر سيمون بناء مأوى صغير للفأر لحمايته وإطعامه.

يتمتع سيمون بخبرة كبيرة في التقاط صور للحياة البرية، وتستقطب حديقته العديد من الحيوانات والطيور ولديه ثعلب يزوره كل ليلة والكثير من القنافذ والسناجب.

ويحاول سيمون باستخدام أدواته وعدسة كاميراته تحسين مهاراته والحصول على صور أفضل للحياة البرية.

