أحمد فلوكس ينشر صورة جديدة بصحبة زوجته هنا شيحة

نشر الفنان أحمد فلوكس، صورة جديدة تجمعه بزوجته هنا شيحة، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وانهالت التعليقات على الصورة حيث علق أحد متابعيه: "ربنا يسعد قلوبكم ويبعد عنكم كل شر، وقال آخر: "ربنا يبعد عنكم العين دايمًا"، وعلقت أخرى: "لاقين على بعض أوي".

وكان الثنائى هنا شيحة وزوجها أحمد فلوكس بعد عقد قرانهما حرصا على قضاء شهر العسل في مدينة دبي، وذلك بعد قصة حب جمعتها منذ لقائهما فى مسلسل "نصيبى وقسمتك" الجزء الثانى.

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