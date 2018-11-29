عقب لقائها الرئيس.. "سائقة التروسيكل" لـ"الوطن": "السيسي راجل بسيط.. وعدني بشقة"

أعربت مروة العبد، أول سائقة "تروسيكل" في الأقصر عن سعادتها، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، قائلة: "ده أسعد يوم في حياتي".

وقالت مروة، في أول تصريح بعد لقاء الرئيس لـ"الوطن"، إنها علمت منذ أسبوع رغبة السيسي في لقائها، لتصل القاهرة الثلاثاء الماضي، مضيفة أنها أقامت في أحد الفنادق مع والدها وخالها، مع السماح لها بزيارة مسجدي السيدة زينب والحسين، بسيارة خاصة.

وأكدت "سائقة التروسيكل" أن الرئيس بادر باستقبالها بنفسه على البوابة، ومنعها من تقبيل يده، "شالوني من على الأرض" واستمر لقائهما ما يزيد عن النصف ساعة، وأبدى إعجابه برحلة كفاحها، قائلا: "رفعتي رأس مصر.. وأنتي ست مجاهدة، وأنا سعيد أني قابلتك".

وأشارت إلى أن السيسي وعدها بتوفير شقة لها في الأقصر، بدلا من منزلها القديم المبني بالطوب اللبِن، مضيفة أن الرئيس عرض عليها سيارة ميكروباص أكبر من المقدمة لها عن طريق حزب مستقبل وطن، ولكنها أكدت رضاها بما تملكه حاليا.

وأكدت "مروة" أن الرئيس تعامل بتواضع شديد معها، ومازحها عدة مرات، متابعة: "السيسي راجل بسيط في تعامله، وكل ما أشوف في التليفزيون أقوله بنحبك يا ريس، الله يقويك".

وقالت مروة إن الرئيس دعاها لحضور منتدى الشباب المقبل، وأصر على توصيلها حتى باب السيارة.

وفي سياق متصل، أكدت "العبد" إعجابها بجهود الرئيس في الحفاظ على أمن البلاد ومحاربة للإرهاب في سيناء، وتركيزه على المشاريع الاقتصادية.

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