بريانكا شوبرا ونيك جُوناس بالهند استعدادًا لزفافهما الليلة.. هل يحضر هاري وميغان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بحسب التقاليد الهندية، وبعد سلسلة من احتفالات ما قبل الزّفاف في مومباي، سافر الثّنائي العالمي العروسان نيك جوناس وبريانكا شوبرا إلى مدينة جودبور الهندية، من أجل زفافهِما الباذخ الذي سيُقيمانه فيها، بحضور مجموعة من المشاهير إلى جانب أفراد العائلة المُقرّبين.

فقد وصلت العروس بريانكا مطار مدينة جودبور مُرتديةً إطلالة هندية، فأسدلت على جسدها فُستانًا يُشبه السّاري في تصميمه من علامة Abu Sandeep، جاء بلون الأبيض وتزيّن بالخطوط الذّهبية، كما انتعلت معه صندلًا مكشوفاً، في حين لفت خاتم زفافها الألماسي الأنظار ببريقه.

أمّا عن إطلالة العريس نيك جوناس، فاعتمد المُغنّي العالمي الستايل الغربي في إطلالته، فنسق بنطلون البيج مع تي شيرت أبيض وفوقه جاكيت عسلي، وانتعل في قدميه حذاء رياضيا أبيض.

وبعد وصول العروسين، اكتظّ مطار جودبور بأفراد عائلتيهما، فتبعهما في الوصول الأشقاء جوناس "جو وكيفين" اللذان اصطحبا حبيبتيهما صوفي تيرنر ودانيلّا على التّوالي، ومن ثمّ وصل والدا نيك جوناس، وهُما بول ودينيس، بالإضافة إلى والدة بريانكا "مادهو"، علمًا بأنّ والدها توفي في عام 2013.

ومن الجدير ذكره أنّ دوقي ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل لن يحضرا حفل زفاف نيك وبريانكا، على الرّغم أنّ الممثلة البوليوودية صديقة مُقرّبة لميغان ماركل وحضرت زفافها الملكي في شهر مايو الماضي، لكن صرّح مصدر مُقرّب من القصر الملكي لموقع Us Weekly بأنّ ميغان لن تُسافر إلى الهند بسبب حملها.