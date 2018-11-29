بلقيس تنفعل من تعليق على صُورتها الرُومانسية مع زوجها.. وهكذا ردّت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفعلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي من تعليق إحدى متابعاتها التي انتقدت صورتها الرومانسية مع زوجها والتي نشرتها عبر صفحتها في "إنستغرام"، كما طالبتها بالتوقف عن متابعتها فورًا ما دامت لا يعجبها ما تنشره.

وهاجمت المتابعة الصورة بسبب احتضان بلقيس لزوجها، قائلة: "طيب إحنا كجمهور وش نستفيد إذا أنتم يا مشاهير تنزلون صوركم مع بعض وضامين بعض والخ.. وش الفايدة طيب من صورتك دي مع الأسف كنت أشوف أنك ثقيلة مثل مو الباقي الكابلز الغثيثين مياعة وقلة أدب الظاهر كلكم سوي".

وأكدت النجمة اليمنية أنها ترفض النزول لنفس مستوى متابعتها في الحوار، موضحة أنها قليلًا ما تنشر أي صور عائلية لها؛ لأنها تحب الخصوصية.

وأضافت: "إذا الصورة اللي نزلتها بحسابي الشخصي ضايقك اعملي انفولو وما أبي أنزل لنفس المستوى اللي عممتي فيه ببساطة لا تتابعيني ولا تعلقي حتى".

وتستعد الفنانة بلقيس للمشاركة بالاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات الـ47 من خلال حفلين، الأول يوم 1 ديسمبر 2018، في مدينة العين، والثاني في اليوم التالي 2 ديسمبر بدبي وسيكون حفلاً غنائياً.