عمرُو دياب يزُف خبرًا لجمهوره في السعودية.. فما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - زف النجم المصري عمرو دياب خبرًا سارًا لجمهوره السعودي، بإعلانه إقامته حفلاً غنائيًا هو الأول له بالمملكة.

وكتب آدمن الحساب الرسمي لعمرو دياب في "إنستغرام": "عمرو دياب سيحيي حفل سباق فورمولا وان في الدرعية بالسعودية، وذلك في يوم 14 ديسمبر المقبل".

وكان دياب نشر منذ أيام صورةً له عبر حسابه الشخصي على إنستغرام أثناء حضوره ختام منافسات بطولة العالم لسباق السيارات "الفورمولا 1" لموسم 2018، والذي تُقيمه سنويًا الإمارات، وسط تواجد قامات وقيادات البلاد والشخصيات العامة.

وكعادتها، حضرت الفنانة المصرية دينا الشربيني برفقة دياب سباق السيارات، حيث تداول نشطاء صورة لها مع غوى إبراهيم مذيعة "إم بي سي".

ومن المقرر أن تتجه بطولة سباقات فورمولا وان للسيارات الكهربائية المعروفة باسم “ABB FIA Formula E” إلى الدرعية في المملكة العربية السعودية لإقامة المباراة الافتتاحية للموسم الخامس، حيث سينطلق فيها 11 فريقًا و22 سيارة Gen2 كهربائية إلى المضمار، لأول مرة على الإطلاق.