مجموعة مميزة من العطور المناسبة للجنسين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - مع وجود مجموعة وافرة من العطور في السوق، قد يكون من الصعب جدًا اختيار العطر الأنسب، لذلك وحين تتسوّقين حاولي دائمًا اختيار العطر الأقرب إلى شخصيتك. على سبيل المثال؛ إذا كنتِ شخصية لطيفة؛ جربي عطرًا برائحة الأزهار، وإذا كنتِ تريدين إضفاء لمسة من الغموض؛ توجّهي نحو العطور برائحة المسك.

يقدّم إليكِ «المول. كوم» اليوم مجموعة رائعة من العطور المناسبة للرجال والنساء على حد سواء، فاختاري منها ما يناسب شخصيتك:



• عطر «أحبك للأبد» للجنسين - 100 مل



للحصول عليه، اضغطي هنا



• عطر «ترف» للجنسين - 100 مل



للحصول عليه، اضغطي هنا



• عطر «كيان» للجنسين آو دو برفيوم - 60 مل



للحصول عليه، اضغطي هنا



• عطر «رويال مسك» للجنسين- 100 مل



للحصول عليه، اضغطي هنا



• عطر «الموج الأزرق» للجنسين - 100 مل



للحصول عليه، اضغطي هنا



لجميع العطور خصائصها المميّزة، ولكي تتعرّفي عليها أكثر وتختاري منها الأنسب، عليكِ قراءة التالي:



• الروائح الحضرية: هي العطور الترابية، وتشمل المسك وخشب الصندل والعنبر، وهذا النوع من العطور يضفي شعورًا من الهدوء والسكينة.



• روائح الأزهار: ابتعدي عن الروائح الاصطناعية منها، واختاري تلك الرقيقة واللذيذة، مثل الورد أو الياسمين أو الزنبق، التي تضفي انطباعًا أنثويًا بحتًا.



• روائح الحمضيات: تشمل روائح البرتقال والليمون والمندرين، وهي تعطيكِ لمسة فريدة منعشة.



• الروائح المنعشة: إذا كنتِ تريدين رائحة خفيفة، جربي رائحة نضرة منعشة، مثل روائح الشاي الأخضر، وجوز الهند، والخوخ.



اختاري العطور الأكثر روعة وانتعاشًا من «المول. كوم».