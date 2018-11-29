مكياج المراهقات في الحفلات: مستحضرات تزيد جمالهنّ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - المعروف أنّ المراهقات يقمن بتقليد أمهاتهنّ في انتعال الأحذية ذات الكعب العالي، واقتناء الحقائب والاكسسوارات ومستحضرات التجميل، سواء كانت مناسِبة لأعمارهنّ أو لا، ومن مستحضرات التجميل المناسبة لبشرة المراهقات:

- كريم واقي من الشمس، وهو مهمّ جدًّا لـ حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

- قلم الكحلة على أن يكون استخدامه فقط داخل العين، وللحفلات مع الصديقات أو العائلة فقط.

- انتقي لها الألوان الفاتحة من الظلال، مثل الوردي البارد، والأزرق البارد.

- ماسكرا الرموش، وحاولي أن تكون مصنوعة من مستحضرات طبيعية، إذ إنها ممكن أن تؤدي إلى تساقط الرموش إذا كانت ضد الماء.

- كريم الأساس ويفضل أن يحتوي على مرطب في مكوناته.

- البلاش أو بودرة توريد الوجه، ومن المفضل أن تكون من درجات الوردي أو البني الفاتح.

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