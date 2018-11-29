حواجب ميغان ماركل مستوحاة من أودري هيبورن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - منذ اقترانها بالأمير هاري ودخولها القصر الملكيّ البريطانيّ، غدت ميغان ماركل أيقونة للجمال والموضة، تترقّبها نساء العالم لتقتبس منها عناوين الجمال والموضة الرائجة.

تعنى ميغان ماركل بمظهر وشكل حاجبيها، لما لذلك من أهميّة بالغة في إبراز ملامح وجهها واكتمال ماكياجها المتقن.



الغالبيّة من النساء يرغبن بـ حواجب تشبه تلك التي للعارضة كارا ديليفين Cara Delevingne والنجمة إميليا كلارك Emilia Clarke، خبيرة التجميل التي تعنى بتهذيب حواجب ميغان Sherrille Riley من صالون Mayfair في لندن، تؤكد أنّ حواجب ميغان مستوحاة من حواجب أيقونة الجمال أودري هيبورن Audrey Hupburn ذات الشكل المستقيم التي تبرز ملامح الوجه وتؤطّرها، تتناغم بشدّة مع شكل وجه ميغان.



تتردّد ميغان ماركل بشكل منتظم على صالون Mayfair في لندن المتخصّص في تهذيب الحواجب والأظافر ويعرف شكل حاجبيها في الصالون باسم "حاجب أودري"، وهو ستايل عصريّ وأنيق والمفضّل لدى ميغان، حيث تبدو الحواجب مستقيمة مع قوس خفيف جدّاً، مرفوعة قليلاً نحو الأعلى لشدّ وسحب العينين وموازنة بقيّة ملامح الوجه الأخرى.

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