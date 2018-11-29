مكياج ناعم للعيون على طريقة ميغان ماركل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - يعتمد كبار خبراء التجميل في العالم حيل لتوسيع وتكبير العينين الصغيرتين، مع نجمات وشهيرات يمتلكن عيوناً صغيرة الحجم وضيّقة. تعرفي على واحدة من هذه الحيل على طريقة دوقة ساسكس ميغان ماركل.



1.من أجل تكبير العيون الصغيرة والضيّقة، احرصي دوماً على اختيار ظلال عيون فاتحة وامتنعي تماماً عن الألوان القاتمة، لأنّها تضاعف من ضيقها وصغرها.



2.طبقات الماسكرا الكثيفة هي الحلّ المثاليّ لتوسيع العيون الصغيرة. لا تتخلّي أبداً عن الماسكارا.



3.تهذيب الحاجبين ومنحهما الشكل الممتلىء والمسحوب والرسم المثاليّ، جميعها تضفي سعة للعيون الضيّقة.





4.خطوط الآيلاينر المجنّحة من الأعلى ونحو الخارج قليلاً والمسحوبة باتّجاه الحواجب قليلاً، من اللّمسات التي تمنح وسعاً للعيون الضيّقة.

5.أحمر الشفاه الفاتح والنيود بعيداً عن الألوان الصارخة والمبالغ بها، أيضا تخلق توازناً مثاليّاً في مكياج الوجه يشتّت النظر عن العيون الصغيرة.

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