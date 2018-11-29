وصفات سهلة لنعومة بشرة السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - ملمس الجلد يخبرك دائمًا عن مدى صحة ونضارة بشرتك، فكلما كان ناعمًا، دلّ على أن بشرتك صحية وتتنفس بشكل جيد، فالبشرة ذات الملمس الخشن هي الأكثر عرضة للجفاف و ظهور حب الشباب و التجاعيد.

لهذا، إليك عزيزتي الفتاة السعودية وصفات سهلة لـ نعومة بشرتك ونضارتها.



ماسك الحليب وزيت الزيتون والسكر



- ملعقة كبيرة من الحليب

- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة من السكر البني



اخلطي الحليب مع زيت الزيتون والسكر، وابدأي بفرك بشرتك بلطف.

اتركي السائل يجف على بشرتك.

اشطفي وجهك بعدها بالماء والغسول.

يمكنك مسح وجهك بقطعة قطنية مبللة بماء الورد بعد الماسك.

كرري الماسك مرتين أسبوعيًا لتقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت، للحصول على الملمس الناعم الذي تحلمين به.



ماسك زيت جوز الهند مع الزبادي والملح



- ملعقة صغيرة من ملح البحر

- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

- ملعقة كبيرة من الزبادي



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزّعيها على بشرتك بشكل متساو.

اتركي الخليط لمدة 20دقيقة، ثم اشطفي وجهك بعدها بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا للحصول على النتيجة التي تحلمين بها.

ماسك الأرز الأفضل لتفتيح البشرة.. جرّبيه بأكثر من طريقة

5 طرق طبيعية لمكافحة شيخوخة البشرة.. تعرفي عليها!

سر زيت اللوز والليمون المذهل في تفتيح البشرة