لماذا كانت فساتين الكتف الواحدة خيار النجمات الأول في 2018؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - اعتمدت النجمات العربيات العديد من صيحات الموضة المميزة والمبتكرة في عام 2018، إن كان في المشاوير اليومية أو في الاطلالات الرسمية، وعلى السجادة الحمراء، وقد لفتتنا موضة الفساتين ذات الكتف الواحدة التي كانت الأكثر رواجًا بين صفوف النجمات لهذا العام، ولاسيّما في المناسبات الكبيرة حيث تألقت بها، واعتمدتها كلّ منهنّ على طريقتها الخاصة.

وما يميّز فساتين الكتف الواحدة أن توحي بالفخامة والعصرية في آنٍ واحد، وتذكّرنا بشكل أو بآخر بفساتين الملكات الرومانيات، ولهذا فهي دائمًا ما تكون خيارًا قويًّا للنساء في المناسبات الرسمية، وإليكِ بعض اطلالات النجمات العربيات المميزة في فساتين الكتف الواحدة لهذا العام.



نانسي عجرم في فستان كتف واحد من جورج حبيقة:



افتتحت نانسي عجرم عام 2018 في فستان بقصة الكتف الواحدة ، اختارته لحفل رأس السنة باللون الفضي البراق من مجموعة “جورج حبيقة” Georges Hobeika مزين بالكشكش بطريقة ناعمة، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي ومجوهرات بتصميم عصري.







مايا دياب في فستان أسود بقصة الكتف الواحد:



شاهدنا مايا دياب أيضًا في إحدى مناسبات هذا العام، وقد اختارت فستانًا أسود بتصميم أنثوي جذاب بقصة الكتف الواحدة من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran له شق طويل على الساق، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ أسود، واكسسوار الأنف الذهبي الشهير الذي اعتمدته لأكثر مناسبات هذا العام.





ريهام حجاج متألقة في فستان أحمر بقصة الكتف الواحدة :



مؤخرًا وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، شاهدنا الممثلة المصرية الجميلة ريهام حجاج في اطلالة فاخرة في فستان باللون الأحمر بقصة الكتف الواحدة، اختارته من “زهير مراد” Zuhair Murad نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ، ومجموهرات ماسية فاخرة.





درة زروق في اطلالة لافتة في فستان الكتف الواحدة الأبيض:



درة زروق كانت نجمة السجادة الحمراء لهذا العام، وقد شاهدناها في عدد من الاطلالات اللافتة في فساتين السهرة، ومنها الاطلالة التي اختارت فيها فستانًا أبيض بقصة الكتف الواحدة، خصره مزين بحزام ذهبي ناعم، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج، وشنطة يد باللون الذهبي.





اطلالات النجمات لافتة هذا العام في فساتين الكتف الواحدة، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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