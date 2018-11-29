إذا كنتِ تخططين للسفر في الشتاء ..10 قطع لا غنى عنها

معطف كلاسيكي باللون الجملي من القطع الموجودة في موضة شتاء هذا العام هو المعطف الكلاسيكي بكل درجات البيج والجملي، كما أنه يمكن تنسيقه مع جينز وكنزة صوف لنزهة صباحية، أما في المساء فينسق مع فستان قصير بأي لون يتماشى مع الجملي.

كنزة صوف برقبة طويلة هذه القطعة لا غنى عنها، ولا تخرج من الموضة على الإطلاق؛ لأنها قطعة أساسية تكمل أي إطلالة شتوية، فيمكن تنسيقها مع تنورة أو بنطلون مع حزام وسكارف، كما أنها لا تشغل مساحة كبيرة داخل حقيبة السفر.

بوت برقبة للكاحل أسود يتناسب بوت الكاحل الأسود مع كل شيء بدءًا من الفساتين المتوسطة وحتى الجينز، ويفضل في السفر اختيار الكعب المربع متوسط الطول، الذي يسمح بانتعاله في الصباح أو المساء.

جينز مستقيم الساق الجينز قطعة أساسية لا غنى عنها، وفي السفر ننصحك باختيار موديل مستقيم الساق يناسب إطلالات متنوعة .

فستان من الصوف تمتعي بالدفء والأناقة في أشهر الشتاء مع فستان قصير من الصوف، واختاري الألوان الداكنة التي تتماشى مع زوج من الجوارب السوداء.

تي شيرت بخطوط عرضية ربما يتغير الطقس وتصبحين بحاجة إلى قطعة خفيفة في النهار، أو لتنسيقها تحت المعطف، وهنا سيكون تي شيرت قطني بأكمام طويلة وخطوط عرضية قطعة عصرية تناسب كل الإطلالات.

تنورة ميدي التنانير البليسيه متوسطة الطول من القطع المتصدرة الموضة هذا العام، خاصة عند تنسيقها مع كنزة صوف فضفاضة، أو تحت المعطف، وننصحكِ بشراء قطعة مزينة بقشة الحيوانات أو بدرجة من الميتاليك.

سكارف بنقشة الحيوانات نقشة الحيوانات صيحة متصدرة الموضة، لذلك، يمكنكِ شراء سكارف بأي نقشة مفضلة لديكِ وتنسيقها، خاصة وأنها قطعة خفيفة لن تشغل مساحة كبيرة في حقيبة السفر.

حقيبة مزينة بإكسسوار لا داعي لاصطحاب حقيبة للنهار وأخرى للمساء، يمكنكِ الاكتفاء بحقيبة سوداء مزينة بإكسسوار معدني أو ملون، بحجم متوسط ومقبض. في الصباح ارتديها بالحزام الطويل، وفي المساء يمكنكِ فصل الحزام والاكتفاء بالمقبض.