10 إطلالات ملهمة للرجل من مدوّن الموضة اللبناني إلياس العنداري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - استطاع مدوّن الموضة إلياس العنداري تحقيق الكثير من النجاحات في عالم الموضة والأزياء، ويمتلك شعبية كبيرة عبر حسابه الشخصي على انستقرام، كما قد شارك كعارض أزياء بعروض أزياء عالمية مثل عروض دولتشي آند غابانا العام الماضي.



ويمتلك إلياس أسلوبًا خاصًّا ومميزًا ويناسب جميع الرجال، لأنه يعتمد على ستايل متنوع ليرضي كل المتابعين، وقد جمعنا 10 اطلالات ملهمة لهذا الموسم، لتختار منها ما يناسبك.

إلياس العنداري بالجاكيت بالمقاس الكبير ظهرت صيحة المقاس الكبير خلال أسابيع الموضة العالمية لشتاء وخريف 2019، وقد اختارها إلياس بطريقة كاجوال كـ الجاكيت بمقاس كبير، رفع أكمامه إلى الكوع، مع تيشرت أبيض وبنطلون جينز أسود، واختار السنيكر الأبيض ليكمل الاطلالة الشبابية. إلياس بالجاكيت الكلاسيكي اطلالة رجل الأعمال لا تحتاج منه سوى ضبط الألوان والتنسيقات، كـ الجاكيت الكلاسيكي الصوف مع بلوفر صوف خفيف برقبة عالية، وبنطلون قماشي، ليتناسب مع الحذاء الكلاسيكي الذي أضاف لمسة جادة للوك ككل. الألوان الشبابية بعد هذا اللوك الجاد من إلياس، من الممكن أن نجده بألوان شبابية ومختلفة كاطلالته بالبلوفر الملون من بولو Polo، اختار معه بنطلونًا من اللون نفسه، وارتدى اكسسوارات عصرية من أساور اليد الرجالية. البلوفر الضيّق عادةً ما يختار الرجال ارتداء بعض الملابس الضيّقة من الأعلى، لكي يُبرزوا عضلاتهم المفتونة، وحتى لا تبدو مبالِغًا بهذا اللوك، يمكنك اختيار بلوفر بلون بسيط وباهت كالدرجة الزيتونية التي اختارها إلياس مع بنطلون أسود باهت، وسنيكر أبيض للوك يناسب كل أوقات النهار.

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