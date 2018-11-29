ريم سعيدي لا تتخلى عن الأسود... فما هو السر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 نوفنبر 2018 05:29 مساءً - ريم سعيدي من النجمات الأكثر أناقة في الوطن العربي، حيث إنّ أسلوبها في الموضة، يشبه أسلوب عارضات الأزياء العالميات، وهي دائمًا تميل للتنسيقات التي تجمع بين الأناقة والعصرية، وقد شاهدناها هذا العام في عدد من الاطلالات المميزة، قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة أيضًا، ولاحظنا أنها نادرًا ما تتخلى عن اللون الأسود، فما هو السبب من وراء ذلك؟



ريم سعيدي تعشق اللون الأسود:



الأسود هو من الألوان المفضلة بالنسبة لـ ريم سعيدي، وقد شاهدناها في الأعوام الماضية في عدد كبير من الاطلالات الرسمية والكاجوال التي اعتمدت فيها على الأسود بشكل أساسي، والسبب أنه لون فخم وأنيق فيه لمسات جاذبة، والأهم من ذلك أنه يليق بريم بشكل كبير، وإليكِ بعض الأمثلة والأساليب التي اعتمدته بها.



ريم سعيدي في فستان أسود من فندي:



في إحدى المناسبات المسائية، شاهدنا ريم سعيدي في اطلالة رائعة اعتمدت فيها اللوك الأسود بشكل كامل، حيث اختارته على فستان ميدي من الشيفون من “فندي” Fendi، نسقت معه جزمة عالية من المخمل، وشنطة يد صغيرة من “ديور” Dior.





لمسات من الأحمر على اطلالة باللون الأسود:



اعتمدت ريم سعيد اطلالة أنيقة وعصرية باللون الأسود، حيث اختارت بنطلونًا بقصة الأرجل الضيّقة، مع توب ناعم مزينة بالدانتيل، وصندل بكعب عالٍ، وأكملت اللوك بجاكيت بليزر أحمر من “بالمان” Balmain، وبذلك أضافت لمسات حيوية مبتكرة.







فستان سهرة أسود تألقت به ريم سعيدي على السجادة الحمراء:



حتى في السهرات والمناسبات، غالبًا ما تختار ريم سعيدي الأسود، مثل الاطلالة التي اعتمدتها في مهرجان دبي السينمائي، حيث اختارت فستان سهرة بتصميم لافت باللون الأسود من “رامي قاضي” Rami Kadi، نسقت معه حقيبة يد رسمية وبعض المجوهرات الناعمة.





الأسود بأسلوب ريم سعيدي الأنيق والعصري، شاهدي الصور واستوحي منها اطلالات في هذا اللوك الراقي.

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