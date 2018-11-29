كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 05:05 مساءً - روسيا تفترض 40 دولارًا لبرميل النفط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن روسيا “راضية” عن مستوى سعر النفط الحالي البالغ نحو 60 دولارًا للبرميل، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير في الآونة الاخيرة بسبب المخاوف من زيادة المعروض العالمي من الذهب الأسود.

وقال بوتين في منتدى استثماري إن سعر برميل النفط “هبط ثم ارتفع مرة أخرى، لكن في رأيي فإن المستوى عند حوالي 60 دولارًا مقبول تمامًا، ونحن راضون تمامًا”.

وأشار إلى أن أحدث موازنة روسية وُضعت على افتراض أن سعر برميل النفط يبلغ 40 دولارًا.

وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد والولايات المتحدة والسعودية العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

لكن بعد بلوغها أعلى مستوياتها في 4 سنوات في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، انخفضت أسعار النفط بنحو 30% بسبب المخاوف من تراجع الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبلغ مؤشر برنت الأوروبي للنفط أقل من 60 دولارًا للبرميل الأربعاء، فيما سجل نظيره الأمريكي “دبليو تي آي” أكثر من 51 دولارًا بقدر بسيط.

وتتعاون روسيا منذ سنوات مع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي هي ليست عضوًا فيها.

وقال بوتين إن هذا التعاون “حقق نجاحWا بنسبة 100%”، مضيفًا أن “هذا أدى إلى نتائج إيجابية”.

وأضاف بوتين: “يتعين علي أن اعترف بأن جزءًا كبيرًا من ذلك قد حصل بفضل موقف السعودية. وهذا في الأساس استحقاق للسعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، فقد كان هوالمبادر إلى ذلك. وأدى ذلك إلى نتائج إيجابية”.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وشركاؤها، ومن بينهم روسيا، في فيينا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أهداف الإنتاج.