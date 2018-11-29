كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 05:05 مساءً - بالصور.. خسارة مادونا معركتها مع اصحاب عقار وتغريمها 7.3 مليون دولار

خسرت مادونا معركتها الطويلة مع محكمة في مانهاتن بعد أن أعلن القاضي أنه يجب أن تكون حاضرة بنفسها أو تخسر شقة تبلغ قيمتها 7.3 مليون دولار.

ويعود سبب رفع الدعوى المقامة من مادونا لسنتين ماضيتين بسبب خلافٍ مع ملاك العقار الذي توجد به شقتها أو بمعنى أوضح ضد مجلس إدارة المبنى السكنيفي هاربرلي هول، منذ أبريل 2016.

وقرار المحكمة قد يكلفها الشقة، ما يعني أن أصحاب العقار قد ينتصرون خلال جلسة الحكم القادمة.

واشترت مادونال الشقة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين وهي في خلاف مع أصحاب العقار.

