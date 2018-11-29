كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 05:05 مساءً - لأول مرة - العالمى إنريكي إجلاسيس يغنى فى السعودية

ضمن الاتجاهات الجديدة التى تسير نحوها المملكة العربية السعودية والانفتاح الكبير الذى تشهد عدة مجالات فى المملكة، والتطور الملحوظ فى الفن والرياضة وغيرها من المجالات بشكل لم تشهده من قبل، تستضيف السعودية فى منتصف ديسمبر مسابقات سباق فورمولا E .

المسابقات تنطلق يوم 15 ديسمبر، ويسبقها مجموعة من الحفلات الغنائية العالمية لكبار نجوم العالم فى الغناء، حيث يحيى المطرب العالمى إنريكى اجلاسيس حفلا غنائيا كبيرا فى المملكة العربية السعودية يوم 14 ديسمبر.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى يغنى فيها انريكى إجلاسيس فى المملكة العربية السعودية، كما يغنى قبلها يوم 13 ديسمبر، جيسون ديرولو، فيما يشهد يوم 14 ديسمبر حفلا لـ بلاك آيد بيز، أما 15 ديسمبر، فسيكون للدي جي العالمي ديفيد جيتا، ون ريبابلك.