كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 05:05 مساءً - الشيخ خليفة بن زايد يدعو الاماراتيين لإحياء "يوم الشهيد"

دعا رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، الإماراتيين إلى "تقديس الواجب"، وذلك في كلمة بمناسبة "يوم الشهيد" الذي تحييه البلاد على المستويين الرسمي والشعبي.

وقال الشيخ خليفة إن "الثلاثين من نوفمبر، يوم لإعلاء قيم التضحية والفداء وحب الوطن، هو يوم عز وفخر ومجد، فالشهادة هي قمة البطولة والإقدام، وذروة الفداء والتضحية..".

ودعا "أبناء الوطن، أن يجعلوا من القيم النبيلة التي تجسدها الشهادة مثالا في الأذهان، وأن يعملوا على تقديس الواجب، والإخلاص والاجتهاد في الارتقاء بالقدرات والمهارات، والتميز في أداء العمل..".

وأضاف أن "الأمم المتقدمة، تبني بالعلم والإبداع والإنجاز والريادة، والهمم العالية، والتضحيات الكبرى، التي تزيدنا ثباتا ووحدة وتلاحما، صونا للدولة التي أسسها آباؤنا على قيم البذل والفداء والعطاء والتضحية".

وشهد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مراسم "يوم الشهيد" التي أقيمت في "واحة الكرامة" في العاصمة أبوظبي.

وكان الشيخ محمد بن راشد أكد أن "ما بين الشهداء والاتحاد روابط وثيقة جوهرها العطاء بكل مستوياته وفي أسمى معانيه، والإقدام الواعي في التعامل مع المخاطر، والشجاعة في مواجهة التحديات..".

وقال الشيخ محمد بن زايد إنه "نتذكر في هذا اليوم عطاء هذه الكوكبة من شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة الأبرار، الذين وهبوا حياتهم من أجل أن يبقى هذا الوطن شامخا عزيزا..".