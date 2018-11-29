كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 05:05 مساءً - هشام عكاشة: إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين يزيد العملات الأجنبية

هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي أمس بأنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، يزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصرفية والتي كان يجرى بيعها للبنك المركزي في إطار الآلية، وبالتالي زيادة المعروض من العملة الأجنبية مع دخول حركة المستثمرين للسوق.

وأكد علمه أن عدد من المستثمرين يقوموا بالفعل منذ شهور بالدخول مباشرة للسوق المصرية، من خلال البنوك بدلًا من الآلية السابقة لتوفير مصاريفهم.

وأشار إلى أن توافر العملة للمستثمرين خلال تعاملاتهم على مدى الشهور الماضية، عزز من ثقتهم في آليات السوق المطبقة التي كانت من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن الآلية مستمر تطبيقها في حالة رغبة المستثمر اللجوء إليها في الخروج، بالنسبة للأرصدة التي دخلت قبل4 ديسمبر المقبل.