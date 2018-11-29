كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 05:05 مساءً - المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى ضد البنك التجاري الدولي

قالت شركة "سي آي كابيتال " القابضة إن المحكمة الاقتصادية رفضت نظر الدعوى المقامة ضد الشركة وآخرين.

وأضافت "سي آى كابيتال"، فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن قرار المحكمة لسابقة الفصل في هذه الدعوى، حيث صدر حكم نهائي بات في دعوى سابقة بذات الموضوع والتي قضت بها المحكمة بعدم قبول الدعوى.

وكان أحد العاملين السابقين بالشركة رفع دعوى في أبريل الماضي ضد كل من البنك التجاري الدولي و"سي آي كابيتال" و"التجاري الدولي للسمسرة" و"فايروول هوب" والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مطالبًا إياهم من الأول إلى الرابع بالتضامن ودفع مبلغ وقدره 53 مليون جنيه تعويضًا ماديًا لإخلالهم باتفاقية المساهمين في 2006 معه.