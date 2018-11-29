بالفيديو| كيت ميدلتون عن حمل ميجان ماركل: "أمر لا يصدق"

نشر أحد مستخدمي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو تم التقاطه خلال زيارة الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون مدينة ليستر الإنجليزية، ليعربا عن تقديرهما لضحايا حادث تحطم طائرة الهليكوبتر الذي وقع في 27 أكتوبر الماضي.

وعبرت دوقة كامبردج خلال الفيديو عن سعادتها لنبأ حمل ميجان ماركل، مشيرة إلى أن فترة انتظار ولادة الطفل هي من أجمل الفترات، بحسب ما نقلته "سبوتينك".

وقالت: "مما لا شك فيه أن وقت انتظار ولادة الطفل هو أمر سحري حقًا، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى جورج وشارلوت ولويس أخ أو أخت آخر، إنه أمر لا يصدق".

ومن جهتها أكدت والدة "ميجان"، دوريا، أنها ستنتقل إلى لندن لمساعدة ابنتها مع الطفل الذي سيولد في الربيع المقبل في قلعة وندسور في فورجمور هاوس، حيث يعيش "ميجان" و"هاري" الآن.

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