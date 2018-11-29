من أرشيف الصحافة| سائق وتباع يغتصبان سيدة بكفر الشيخ ويمران على رأسها بالسيارة

جثة سيدة مجهولة الهوية ذات ملامح مشوهة، هذا ما عثر عليه رجال مباحث قسم بلطيم بكفر الشيخ، في منطقة مهجورة بقرية بلوش.

ومن التحريات التي أجراها رئيس المباحث الجنائية آنذاك العقيد صلاح أبو ريه، تبين أن السيدة تعرضت للاغتصاب وخنقها بإيشارب كانت ترتديه، وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وبالفعل، استطاعا رئيس المباحث القبض على المتهمين، وهم السائق "محمد. أ"، والتباع "رضا. ا"، واعترافا بتفاصيل الجريمة، حيث قالوا إنهم استدرجوا المجني عليها إلى منطقة مهجورة، لاغتصابها وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وتابع المتهمان، أنهما قاما بالمرور بالسيارة على رأس المجني عليها بعد خنقها، لإخفاء ملامحها، وأمر مدير النيابة بحسبهما بتهمة القتل العمد، بحسب ما ذكرته جريدة "الجمهورية" في عددها الصادر بتاريخ 28 يوليو 1992.

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