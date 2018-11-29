بالفيديو| الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تتعرض لحادث سير

تعرّضت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، اليوم الخميس، لحادث سير وذهبت على إثره إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.
ونشرت الفضالة تفاصيل الحادث عبر تطبيق "سناب شات"، قائلة: "الحادث اللي صار أنه واحد طايف الإشارة الحمرا، والله يبعد عنكم كل مكروه.. والحمد لله بالحديد ولا فينا".
وتابعت: "مشكورين حق الكل اللي سأل عني.. ومشكورين اللي شجعوني أروح المستشفى.. طلع صدق محتاجة علاج.. مشكورة حنان حبيبتي حنان ما قصرت هي اللي جابتني المستشفى".
وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، تعرضت منذ أيام لهجوم حاد من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحاتها بشأن أن البعض حاول التودد لها قبل زفاف ابنتها لكي يحضر الحفل.
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