دانة الطويرش تتلقى هدية استفزّت المُعلقين.. فما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش بتوديعها العزوبية في حفل نظمته لها صديقاتها بمناسبة اقتراب حفل زفافها.

ونشرت الطويرش فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" يظهر وقائع احتفال صديقاتها بها ومنهن الفاشينيستا ومدونة الموضة الكويتية جمال النجادة، والتي أهدتها باقة كبيرة من الورود بداخلها 6 آلاف دينار كويتي.

وعلقت دانة الطويرش على هدية النجادة، قائلة: "فلوس الدنيا كلها ما توفيج يا جمولي.. نفرح بعيالك يا أغلى من عرفت".

وأثارت الهدية انتقادات عدد من نشطاء السوشال ميديا الذين اعتبروها مبالغ فيها للغاية، وبعيدة عن البساطة وكان من الأفضل عدم تصويرها.

وعلق أحد النشطاء على فيديو الهدية، قائلًا: "هذا مهر مو هديه أووفر"، وأضاف آخر: "ليش كل هالفلوس وكل المهر مين هي، لا يكون آخر سلاله منقرضة من نوعها، يارب لا تبلانا بس".

وأعلنت دانة الطويرش أنها ستقيم حفل زفافها في لبنان لأنها وزوجها يمتلكان العديد من المعارف والأصدقاء خارج الكويت.