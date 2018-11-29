تألّق شيريل خلال حفلة إطلاق علامتها الجديدة "Easilocks"

تألّقت المغنية البريطانية شيريل بإطلالة لامعة خلال حفلة إطلاق علامتها الجديدة "Easilocks" الخاصة بخصلات الشعر المستعار، في لندن ليلة الثلاثاء.

ارتدت النجمة الشابة البالغة من العمر 35 عاما، بدلة ذهبية لامعة، تتكوّن من سروال واسع وسُترة متطابقة لا ترتدي تحتها سوى حمالة صدر بنفس اللون الذهبي.

تظهر شيريل في إحدى الصور والتي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى جانب خصلات شعر بمختلف الألوان في فندق "Langham" الأنيق.

صففت نجمة البوب الشهيرة شعرها في شكل تجعيدات فضفاضة بينما تركته منسدلا بطبيعته على كتفيها وظهرها، واعتمدت المكياج الناعم وأحمر الشفاة الداكن.

أضافت شيريل مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوج من الأحذية الذهبية المطابقة لأزيائها خلال الحدث الكبير المقام في العاصمة البريطانية.

بإطلاقها علامتها التجارية الخاصة تنضم بذلك إلى قائمة من النجمات أمثال ميغان ماكينا وزميلتها غوردي شارلوت كروسبي اللتين تمتلكان علامتين خاصتين بمنتجات الشعر.

ووفقا إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالعلامة التجارية الجديدة فإن خط شيريل الفاخر يضم منتجات مختلفة خاصة بالشعر من الفرش الشخصية، والحقائب الصغيرة، وخصلات الشعر الطويلة، وتم تصميمها جنبا إلى جنب مع خبيرة الشعر شين سوليفان.