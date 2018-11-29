كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:48 مساءً - السيسي يمنح منتخب الكرة النسائية للأولمبياد الخاص وسام الرياضة

السيسي

كرم صباح اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة الحاصل على برونزية كأس العالم للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة، والتي أقيمت بشيكاغو في شهر يوليو السابق.

حضر تكريم المنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة كل من المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري ونائب رئيس البعثة والدكتور إكرامي الجمال المدير الفني للفريق وفايزة حيدر مدربة الفريق ولاعبات المنتخب من الأولمبياد الخاص ياسمين محمد وياسمين عبدالراضي وهدير أشرف وآية أحمد وسما أحمد ورحمة رمضان، واللاعبات الشركاء من غير المعاقات بسنت عبد العزيز وشروق سيد وعلياء شكري وميرنا محسن.

وأعرب المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري ورئيس البعثة، عن سعادته بتكريم الرئيس السيسى لمنتخب المصري للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة صباح اليوم ومنحه المنتخب وسام الرياضة من الطبقة الثالثة.

وأكد "محمود" أن هذا التكريم بمثابة تكريم لكل أبطال وبطلات الأولمبياد الخاص المصري التي بذلوا الجهد لرفع اسم وعلم مصر في البطولات الإقليمية والعالمية خلال الفترة السابقة وتتويج لكل الجهود التي بذلت لخدمة ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيرًا إلى أن التكريم يأتي مع ختام عام 2018 العام الذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي "للأشخاص ذوي الإعاقة" ويعكس مدى اهتمام الدولة بقضية الدمج المجتمعي لأبطال الأولمبياد الخاص، معبرًا عن تقديره للدور الكبير الذي قامت به الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي في دعم ذلك الفريق حتى وصل إلى منصات التتويج ونالوا شرف تكريم رئيس الجمهورية.

فيما عبرت اللاعبة الشريكة "علياء الزنوكي" كابتن الفريق عبر صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي على فرحتها وأكدت على أن أهم إنجازاتها الشخصية لعام 2018 هو حصولها مع الفريق على الميدالية البرونزية في كأس العالم لكرة القدم الموحدة بشيكاغو ونالت شرف وسام الرياضة من الطبقة الثالثة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبها أكدت اللاعبة "رحمة رمضان" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لبى نداء وحلم الفريق بمقابلة سيادته وتكريمهم عقب الفوز ببرونزية كأس العالم، وتأمل أن يحقق المنتخب المصري الذهبية في كأس العالم المقبل.