كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:48 مساءً - والد فتاة المرج المقتولة: مطلقة.. وكانت تمر بحالة نفسية سيئة

استمعت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، لأقوال أسرة الفتاة العشرينية المجني عليها أثناء سيرها بالشارع بإطلاق مجهول عيار ناري عليها.

وقال والد المجني عليها "ياسمين": إن ابنته كانت تمر بحالة نفسية سيئة، تجعلها تبكي نهارا وليلا: "حاولنا التخفيف عنها بعد أزمة طلاقها وبالفعل تحسنت حالتها النفسية بعد وقت طويل"، مضيفا: ""بنتي الناس كلها تشهد باحترامها وأخلاقها عمرها ما جابت سيرة حد بالسوء.. يرضي مين تتقتل بالبشاعة دي؟ "

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من أهالي شارع محمد نجيب يفيد قيام مجهول يقود دراجة نارية بإطلاق النار على فتاة عشرينية ترتدي نقابا كانت تسير في الشارع بمنطقة المرج وتوفيت في الحال.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.