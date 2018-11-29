كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:48 مساءً - حمادة صدقي عن مباراة الأهلي: "أشرس معارك الدوري بسبب تشابه الظروف"

حمادة صدقي

تحدث حمادة صدقي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن مباراة الأهلي المقرر إقامتها في الدوري المصري الممتاز.

الجونة يواجه الأهلي يوم 5 ديسمبر المقبل، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع من المسابقة المحلية.

وقال صدقي خلال تصريحات إذاعية عبر أثير راديو "أون سبورت": "مباراة الأهلي لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل الحالة التي يشهدها الفريقان".

وتابع: "الأهلي يمر بحالة سيئة للغاية، ويرغب في الفوز بأي طريقة، خاصًة بعد الهزائم التي تعرض لها خلال الفترة الماضية".

وواصل: "الجونة أيضًا يتعرض لكبوة بعد سلسلة الهزائم التي تعرض لها خلال الشهر الجاري، الفريقان يبحثان عن الفوز بأي طريقة".

واختتم: "المباراة المقبلة سوف تتسم بالشراسة والمنافسة الشديدة، وأعتقد انها سوف تكون من أشرس المعارك بالدوري".

يذكر أن الجونة خاض 5 مباريات في شهر نوفمبر الحالي، حيث تعادل مع سموحة وإنبي إيجابيًا بهدف لمثله، وتعرض للهزائم أمام طلائع الجيش بخماسية نظيفة، والمقاولون بأربعة أهداف مقابل هدفين والزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكان هشام زكريا المدير الفني السابق للجونة قد تقدم باستقالته عقب هزيمة الفريق الساحلي من الزمالك.

وتعد مباراة الجونة أمام الأهلي هي الأولى لحمادة صدقي في القيادة الفنية للفريق الساحلي.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري بـ16 نقطة، بينما يتذيل الأهليالترتيب برصيد 11 نقطة.