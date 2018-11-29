كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:48 مساءً - بسام الشماع : ما تم اكتشافه من اثار مصر حتي الان لا يتعدا ال١٪ من الاثار الموجودة

اكد المؤرخ وعالم المصريات بسام الشماع، أن ماتم تم اكتشافه من آثار فى مصر حتى عام 2016 لا يتعدى الـ 1% من الآثار الموجودة بالفعل.

وأضاف ( الشماع) من خلال لقاءه في حلقة صباح اليوم في برنامج ( ٨ الصبح) إلى أن الأسرة الـ18 من أهم الأسر المصرية الفرعونية التى حكمت مصر بسبب انتصاراته فى الحروب كما أن هذه الأسرة تعج بالكثير من الأسماء الهامة التى حكمت مصر وفى مقدمتهم الملكة "حتشبسوت" والملك "إخناتون" والملكة "نفرتيتى".

وفي سياق اخر ناشد ( الشماع) وزير التربية والتعليم بضرورة تدريس مادة اللغة الهيروغليفية للأطفال في المدارس وذلك بداية من سن السابعة ضمن مناهجهم، وذلك لنكون أول دولة تدرس تلك اللغة، فضلًا عن زيادة وعيهم بالآثار المصرية القديمة.