كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:48 مساءً - تزامنا بالاحتفال بالعيد الوطنى.. السلطنة تفوز بجائزة أفضل ملصق علمي

مع الاحتفالات بالعيد الوطنى الثامن والأربعين حققت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الصحة إنجازاً ريادياً على مستوى العالم بحصولها على جائزة أفضل قيادة في الجودة والتي تمنح من قبل المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة .

سيتم تسليم الجائزة لوزارة الصحة العمانية في حفل رسمي سيقام بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية في العاشر من شهر ديسمبر.

حصدت السلطنة جائزة أفضل قيادة في الجودة - 2018 تقديرا للجهد الدءوب للرقي بالخدمات الصحية. وتعد الجائزة تقديرا من المؤسسة الأوروبية لبحوث الجودة بالشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية والقطاعات المختلفة التي أظهرت قيادة متميزةفي مختلف دول العالم ، وذلك باتخاذ خطوات مبتكرة قائمة على المبادرات في سبيل الارتقاء بتطوير الجودة.

بين 106 منافسة من مختلف أنحاء العالم:

كما فازت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الصحة بجائزة أفضل ملصق علمي في المؤتمر العالمي للمستشفيات والذي عقد في مدينة بريزبين باستراليا وذلك في إنجاز علمي جديد ،حيث شاركت بملصق علمي يتعلق بتجربة السلطنة في تطبيق مبادرة منظمة الصحة العالمية للمستشفيات الراعية لسلامة المرضى وأثرها الإيجابي والفعال في تحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف المستشفيات في السلطنة وقد كان هذا الملصق المشارك واحد من بين 106 ملصقات من مختلف أنحاء العالم.

في توقيت سابق تسلمت سلطنة عُمان الجائزة الماسية الدولية للتميز في الجودة من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة – 2017 في حفل أقيم بمدينة فيينا النمساوية بحضور ممثلي 54 مؤسسة من 43 دولة حول العالم.

وتقوم المؤسسة الأوروبية باختيار الشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية استناداً إلى نتائج استطلاعات الرأي وآراء المستهلكين ودراسة السوق التي أجرتها المؤسسة.

المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة مقرها لوزان في سويسرا ،و أنشئت عام 1987 بهدف توثيق أواصر التعاون بين المنظمات المعنية بمجال الجودة والتميز والاستدامة، وبناء شبكة من العلاقات تضم كافة أعضاء المؤسسة من المنظمات الحكومية والخاصة بجميع أحجامها في مختلف القطاعات حول العالم.