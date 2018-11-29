كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:48 مساءً - السيسي يوجه بمواصلة العمل وفق الجداول الزمنية للمشروعات القومية







اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن متابعة تطورات الموقف التنفيذي للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة، حيث وجه الرئيس بمواصلة العمل وفق الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية اعتماداً على الأساليب العلمية.

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