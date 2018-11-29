كتب ياسر ابراهيم - الخميس 29 نوفنبر 2018 03:48 مساءً - بنك انجلترا يكشف بالارقام: قد نخسر 25 % من قيمة الاسترلينى

حذر بنك إنجلترا "المركزي البريطاني"، الأربعاء، من أن عدم التوصل إلى اتفاق حول "بريكست" سيؤدي إلى "انهيار اقتصادي".

وحذر البنك في وثيقة من 88 صفحة، من أن عدم التوصل لاتفاق حول بريكست سيؤدي إلى أزمة مالية في بريطانيا، وسيتسبب في خسارة الجنيه الإسترليني 25 بالمئة من قيمته.

وأشارت الوثيقة إلى أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يعني تراجعا بنسبة 8 بالمئة في إجمالي الناتج المحلي بالربع الأول من 2019، وفق ما نقلت فرانس برس.

وبيّن البنك أن تحقق هذه التوقعات سيجعل بريطانيا تشهد "هجرة عكسية"، متمثلة في مغادرة جماعية لسكان البلاد، والتي قد تصل لهجرة 100 ألف شخص.