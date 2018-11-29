بالصور| للبحث عن زيت الزيتون.. زوجان بريطانيان يتخليان عن وظيفتهما المرموقة

تخلي زوجان بريطانيان عن وظائفهما الراقية حيث كانت تعمل الزوجة إليزابيث بيرجر، مديرة تسويق في مصنع لإنتاج النبيذ، والزوج "كاسمير" يعمل كمصمم لمواقع إلكترونية، بسبب شغفهما فى البحث عن زيت زيتون نقي عالي الجودة، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعلقت هذه الفكرة بذهنهما حينما زارا إيطاليا عام 2013، وتذوقا صنفًا لم يتذوقا مثله من قبل وبدأ الزوجان البحث عن أكثر أشجار الزيتون، التي تمتاز بفائدة كبيرة لدى سكان إيطاليا، وحينما وجدوه قررا إقامة مشروع ضخم وكبير لإنتاج أجود أنواع زيت الزيتون وصناعته.

ولاقى منتجهما شهرةً عالميةً واسعة، وأصبح زبائنهما من كبار خبراء التغذية والطهاة والمشاهير حول العالم.

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