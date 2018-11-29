- 1/3
- 2/3
- 3/3
تخلي زوجان بريطانيان عن وظائفهما الراقية حيث كانت تعمل الزوجة إليزابيث بيرجر، مديرة تسويق في مصنع لإنتاج النبيذ، والزوج "كاسمير" يعمل كمصمم لمواقع إلكترونية، بسبب شغفهما فى البحث عن زيت زيتون نقي عالي الجودة، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعلقت هذه الفكرة بذهنهما حينما زارا إيطاليا عام 2013، وتذوقا صنفًا لم يتذوقا مثله من قبل وبدأ الزوجان البحث عن أكثر أشجار الزيتون، التي تمتاز بفائدة كبيرة لدى سكان إيطاليا، وحينما وجدوه قررا إقامة مشروع ضخم وكبير لإنتاج أجود أنواع زيت الزيتون وصناعته.
ولاقى منتجهما شهرةً عالميةً واسعة، وأصبح زبائنهما من كبار خبراء التغذية والطهاة والمشاهير حول العالم.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| للبحث عن زيت الزيتون.. زوجان بريطانيان يتخليان عن وظيفتهما المرموقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .