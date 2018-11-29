عمرو سلامة يدعم المساواة في الميراث: "وزعته بالتساوي مع إخواتي البنات"

أكد المخرج عمرو سلامة تأييده للمساواة في الإرث بين الجنسين عبر حسابه بموقع "تويتر"، مشددا على أنه فعل ذلك مع أشقائه.

وكتب "سلامة" تدوينة عبر حسابه، جاء فيها: "أنا مع المساواة في الميراث بين الابن والابنة، وأصريت على توزيع ميراث أبي بالتساوي مع إخوتي البنات بعد وفاة والدي، أنا مؤمن بالعدل والرحمة والحق بعقلي وبقلبي، وأطبق إيماني أيضا بعقلي وقلبي، لأني بدونهما حمارا يحمل أسفارا".

يأتي ذلك بعدما أثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي إلى المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، وهي الدعوة التي قوبلت بانتقادات من الأزهر ودار الإفتاء المصرية، التي أصدرت بيانًا جاء فيه أنه "لا اجتهاد في الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية، والتي منها أحكام المواريث؛ لأنها حُسمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معنى".

​