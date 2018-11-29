علاقة جنسية لمدة 3 سنوات بين "قاصر" و"عامل" انتهت بقتل رضيعهما بمساعدة "الأم"

لم يمعنها صغر سنها من ارتكاب عدة جرائم.. بدأت بنظرات، وحب، وتطورت إلى علاقة جنسية.. وانتهت بقتل رضيعها بعد ولادته بـ"نصف ساعة"، كما جاء في تحريات وتحقيقات النيابة والمباحث، التي أكدت أن الفتاة التي لم تبلغ 17 عاما ألقت برضيعها الناتج من علاقات غير شرعية استمرت 3 سنوات، من شرفة الشقة التي تقع بالطابق الثالث بعد ولادته بنصف ساعة حتى سقط جثة هامدة.

الحادثة وقعت بعزبة الصوفي ببندر الفيوم، طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، التي أشرف عليها اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء هيثم عطا مدير المباحث، وأوضحت التحريات أن بداية الواقعة كان بورد بلاغا من أهالي عزبة الصوفي للعقيد مصطفى المصري مأمور مركز ثان الفيوم، بالعثور على جثة رضيع ملقى في أحد الشوارع بالمنطقة.

عقب ذلك انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد رجب غراب رئيس مباحث المديرية، والعقيد مصطفى هدية مفتش المباحث، والرائد محمد دعبس رئيس المباحث، والنقيب محمد الشرقاوي معاون المباحث إلى مكان البلاغ وبدأت القوات في فحص ومناقشة عدد من شهود العيان ورواد المنطقة للوصول إلى شاهد رؤية يدلي بأي معلومات عن تفاصيل الواقعة.

وبعد مرور 3 ساعات من البحث والتحري، توصلت القوات تحت قيادة العميد رجب غراب رئيس مباحث المديرية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة لم تبلغ من العمر 17 عاما، وأنها عقب ولادتها الطفل الناتج عن علاقة غير شرعية مع شاب استمرت 3 سنوات قامت بإلقائه من شرفة شقتها، بمساعدة والدتها.

وتمكنت القوات تحت قيادة الرائد محمد دعبس رئيس المباحث، من تحديد مكان الفتاة المشتبه فيها، وتبين أنها تدعى "هاجر" 17 سنة، وانطلقت قوة من المباحث إلى الشقة "مسرح الجريمة"، وتبين أن الفتاة في حالة إعياء بسبب عملية ولادة، وتم مواجهتها واعترفت بارتكاب الواقعة، وقالت إن الطفل الضحية هو ابنها وأنها تخلصت منه بمساعدة والدتها وتدعى "فاطمة" 47 سنة ربة منزل، بعد ولادتها بنصف ساعة، خوفا من الفضيحة.

وجاء في محضر الشرطة أن الفتاة تعرفت على الشاب الذي أقام معها علاقة ويدعى "إسلام"، وتمكنت القوات من تحديد مكانه وألقت القبض عليه، واعترف بالتعرف على الفتاة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتقابل معها أكثر من مرة، وقوع بينهما قصة حب تطورت إلى علاقة غير شرعية وتعددت اللقاءات الجنسية بينهما على مدار الـ3 سنوات الماضية، مؤكدا أنه عقب معرفته بأنها حامل تقدم لخطبتها، ولكن والدها رفض.

وسجلت القوات تحت إشراف اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، ما جاء على لسان الثلاثة متهمين، "الأم وابنتها والعشيق"، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي انتقلت إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة الرضيع وعرضته على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الأولى والثانية بتهمة القتل العمد، والأخير بتهمة معاشرة "فتاة" قاصر لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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